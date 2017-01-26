|
Юревич возглавляет список самых играющих футболистов, Александр Глеб – второй
27.01.2017 12:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Завершивший игровую карьеру защитник Александр Юревич возглавляет список самых играющих футболистов.
За свою карьеру Юревич принял участие в 709 играх. На втором месте располагается полузащитник Александр Глеб – 675.
Более пятисот матчей провели следующие белорусские футболисты: Дмитрий Лихтарович (651), Сергей Гуренко (614), Роман Василюк (580), Александр Кульчий (578), Валентин Белькевич (576), Сергей Алейников (554), Виталий Родионов (547), Алексей Панковец (532), Олег Страханович (519), Андрей Зыгмантович (518), Сергей Омельянчук (513), Александр Шагойко (509), Андрей Леончик (504) и Тимофей Калачев (502).
Вплотную приблизились к отметке в 500 поединков следующие игроки: Евгений Лошанков (497), Андрей Островский (496), Геннадий Близнюк (484) и Игорь Трухов (482).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершивший игровую карьеру защитник Александр Юревич возглавляет список самых играющих футболистов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии