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Юревич возглавляет список самых играющих футболистов, Александр Глеб – второй

27.01.2017 12:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Завершивший игровую карьеру защитник Александр Юревич возглавляет список самых играющих футболистов.

За свою карьеру Юревич принял участие в 709 играх. На втором месте располагается полузащитник Александр Глеб – 675.

Более пятисот матчей провели следующие белорусские футболисты: Дмитрий Лихтарович (651), Сергей Гуренко (614), Роман Василюк (580), Александр Кульчий (578), Валентин Белькевич (576), Сергей Алейников (554), Виталий Родионов (547), Алексей Панковец (532), Олег Страханович (519), Андрей Зыгмантович (518), Сергей Омельянчук (513), Александр Шагойко (509), Андрей Леончик (504) и Тимофей Калачев (502).

Вплотную приблизились к отметке в 500 поединков следующие игроки: Евгений Лошанков (497), Андрей Островский (496), Геннадий Близнюк (484) и Игорь Трухов (482).

 
 
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Завершивший игровую карьеру защитник Александр Юревич возглавляет список самых играющих футболистов.

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