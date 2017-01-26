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Андрей Гусов: «Рождественский турнир – это бессонные ночи, валокордин и корвалол»

27.01.2017 12:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-главный тренер «Шахтера» Андрей Гусов рассказал об атмосфере на Рождественском турнире.

- Во время работы с «Шахтером» вы руководили еще и командой президента Беларуси. Как вы туда попали?

– Мне позвонили из Президентского спортивного клуба и сказали, что я назначен главным тренером команды на Рождественском турнире. Вот и все. Это было несколько лет назад.

- Неужели вы ее по-настоящему тренировали?

– Конечно, всю последнюю неделю до Нового года перед стартом турнира. Параллельно я просматривал потенциальное усиление для команды из любительской хоккейной лиги. Подготовка велась на серьезном уровне, мы даже видео матчей с участием соперника просматривали. Ответственность была колоссальная.

Рождественский турнир – это бессонные ночи, валокордин и корвалол. Почему? Во-первых, с тобой всегда рядом президентом, который следит за твоими действиями, а во-вторых, задача стояла перед нами одна – победа. Проигрывать никому не хотелось. Честно скажу, от этих турниров я очень долго эмоционально восстанавливался. Очень переживал за результат.

- Кто был главным в раздевалке – вы или президент?

– Мне как-то Александр Григорьевич сказал: «Андрей, ты тренер, тебе и решать все. Я здесь игрок». Поэтому никаких проблем в плане какого-то общения, определения состав у меня не было.

Андрей Гусов: «Знал, что интересы Цыплакова лоббируют, и знал кто. Но не понимаю, зачем Володе это было нужно»

 
 
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Экс-главный тренер «Шахтера» Андрей Гусов рассказал об атмосфере на Рождественском турнире.

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