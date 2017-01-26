Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус поделился мнением о том, каким должен быть новый наставник национальной сборной.

– Главный тренер сборной? Что иностранец тут сделает? Я верю только в белорусов. У нас свой менталитет, нужно находить правильные слова, достучаться до игроков. Мы теперь можем только за родину играть, а не за деньги. Иностранца же можно привезти только за деньги, а их у нас теперь нет.

Тренер обязательно должен быть опытный: уже надоели с этой молодежью! Тренер – это штучный материал, у которого нет возраста, но есть опыт.

Перспективы у любого тренера такие же, как и у каждого из нас: нужно надеяться на лучшее и усердно работать. Но стоит ли думать, что тренер-волшебник что-то сделает в одиночку? Нужно понимать, что это задача всей страны, всех структур: начиная от власти и заканчивая болельщиками и журналистами, – сказал Пунтус.