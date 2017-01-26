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Товарищеский матч. «Крумкачы» против «Десны»
27.01.2017 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Товарищеский матч
Крумкачы Беларусь – Десна Украина – 0:0 (1-й тайм)
27 января, 13.30. Беларусь, стадион ФК «Минск»
«Крумкачы»: Амельченко, Климович, Челядинский, Аксенов, Варванин, Скшинецкий, Батищев, Талейко, Иванов, Глеб, Шикавка.
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Товарищеский матч Крумкачы Беларусь – Десна Украина – 0:0 (1-й тайм) 27 января, 13.30.
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