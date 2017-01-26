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«Крумкачы» – «Десна». Хозяевами руководит Алексей Кучук
27.01.2017 13:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня «Крумкачы» проводят второй товарищеский матч в рамках предсезонной подготовки.
Отметим, что со скамейки запасных командой управляет Алексей Кучук. Напомним, что в прошлом сезоне специалист работал в дублирующем составе «воронов».
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Сегодня «Крумкачы» проводят второй товарищеский матч в рамках предсезонной подготовки.
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