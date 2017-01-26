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Россиянин Логинов завоевал вторую медаль ЧЕ по биатлону в Польше

27.01.2017 13:45 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 янв — Sputnik. Российский биатлонист Александр Логинов стал серебряным призером в спринтерской гонке на чемпионате Европы в польском Душники-Здруй, сообщает Sputnik.

Очередной соревновательный день континентального первенства открыла мужская спринтерская гонка (10 километров с двумя огневыми рубежами). Золото выиграл болгарин Владимир Илиев — 24 минуты 26,9 секунды (1 промах). Логинов преодолел дистанцию без ошибок на огневых рубежах, уступив 4,9 секунды победителю. Бронза досталась еще одному болгарскому биатлонисту Красимиру Аневу (+16,7 секунды; 0).

Беларусь в этой дисциплине была представлена сразу шестью спортсменами:

30. Дмитрий Абашев  +1 минута 19,6 секунды (1)

35. Владимир Чепелин +1 минута 32,4 секунды (3)

37. Сергей Бочарников +1 минуты 34,8 секунды (3)

60. Максим Воробей +2минуты 19, 6 секунды (4)

70. Роман Елетнов +2 минуты 32,4 секунды (5)

97. Александр Дорожко +3 минуты 42,1 секунды (4)

Ранее на чемпионате Европы 24-летний Логинов выиграл золото в индивидуальной гонке.

В ноябре 2014 года Логинов был временно отстранен Союзом биатлонистов России (СБР) накануне первого этапа Кубка мира в Швеции. Решение было принято после того, как Международный союз биатлонистов (IBU) проинформировал СБР об обнаружении в пробе спортсмена запрещенного препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Впоследствии Логинов был дисквалифицирован на два года, его дисквалификация закончилась 25 ноября 2016 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Россиянин, отбывший дисквалификацию за допинг, продолжает покорять Душники-Здруй, а белорусы по-прежнему вдали от призовых мест.

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