МИНСК, 27 янв — Sputnik. Российский биатлонист Александр Логинов стал серебряным призером в спринтерской гонке на чемпионате Европы в польском Душники-Здруй, сообщает Sputnik.

Очередной соревновательный день континентального первенства открыла мужская спринтерская гонка (10 километров с двумя огневыми рубежами). Золото выиграл болгарин Владимир Илиев — 24 минуты 26,9 секунды (1 промах). Логинов преодолел дистанцию без ошибок на огневых рубежах, уступив 4,9 секунды победителю. Бронза досталась еще одному болгарскому биатлонисту Красимиру Аневу (+16,7 секунды; 0).

Беларусь в этой дисциплине была представлена сразу шестью спортсменами:

30. Дмитрий Абашев +1 минута 19,6 секунды (1)

35. Владимир Чепелин +1 минута 32,4 секунды (3)

37. Сергей Бочарников +1 минуты 34,8 секунды (3)

60. Максим Воробей +2минуты 19, 6 секунды (4)

70. Роман Елетнов +2 минуты 32,4 секунды (5)

97. Александр Дорожко +3 минуты 42,1 секунды (4)

Ранее на чемпионате Европы 24-летний Логинов выиграл золото в индивидуальной гонке .

В ноябре 2014 года Логинов был временно отстранен Союзом биатлонистов России (СБР) накануне первого этапа Кубка мира в Швеции. Решение было принято после того, как Международный союз биатлонистов (IBU) проинформировал СБР об обнаружении в пробе спортсмена запрещенного препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Впоследствии Логинов был дисквалифицирован на два года, его дисквалификация закончилась 25 ноября 2016 года.