Экс-главный тренер «Шахтера» Андрей Гусов рассказал о темпераменте Михаила Захарова.

- Самыми эмоциональными в исполнении вашей команды получались встречи с «Юностью». Может, у вас была конфронтация с Захаровым?

– Любой команде всегда хочется победить сильного соперника. Таким в нашем чемпионате всегда была и остается «Юность». Но я не скажу, что кто-то специально подогревал интерес к нашим матчам. У нас с Михал Михалычем здоровая спортивная конкуренция. Нам всегда интересно играть друг против друга.

- Но год назад в матче Кубка Беларуси с «Шахтером» Захаров так разозлился, что показал неприличный жест.

– Это был финал, мы вели в серии… Жеста Захарова не видел, узнал об этом уже из прессы. Его потом дисквалифицировали. Захаров очень эмоциональный. Это такой тип человека, и с ним ничего не поделаешь.

- Хоккеистом был таким же?

– Он был еще более злым, настырным. Захаров мог спокойно полезть в драку во время игры и даже на тренировке. Но об этом вы лучше у него спросите. Михалыч может больше рассказать.

- Вы общаетесь с ним за рамками площадки?

– Периодически созваниваемся. Эти разговоры касаются каких-то спортивных вопросов. Я бы не назвал нас закадычными друзьями, но, надеюсь, у нас взаимное уважение друг к другу. Как тренер к тренеру, как человек к человеку, – сказал Гусов.

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