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Андрей Гусов: «Захаров мог спокойно полезть в драку во время игры и даже на тренировке»
27.01.2017 14:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-главный тренер «Шахтера» Андрей Гусов рассказал о темпераменте Михаила Захарова.
- Самыми эмоциональными в исполнении вашей команды получались встречи с «Юностью». Может, у вас была конфронтация с Захаровым?
– Любой команде всегда хочется победить сильного соперника. Таким в нашем чемпионате всегда была и остается «Юность». Но я не скажу, что кто-то специально подогревал интерес к нашим матчам. У нас с Михал Михалычем здоровая спортивная конкуренция. Нам всегда интересно играть друг против друга.
- Но год назад в матче Кубка Беларуси с «Шахтером» Захаров так разозлился, что показал неприличный жест.
– Это был финал, мы вели в серии… Жеста Захарова не видел, узнал об этом уже из прессы. Его потом дисквалифицировали. Захаров очень эмоциональный. Это такой тип человека, и с ним ничего не поделаешь.
- Хоккеистом был таким же?
– Он был еще более злым, настырным. Захаров мог спокойно полезть в драку во время игры и даже на тренировке. Но об этом вы лучше у него спросите. Михалыч может больше рассказать.
- Вы общаетесь с ним за рамками площадки?
– Периодически созваниваемся. Эти разговоры касаются каких-то спортивных вопросов. Я бы не назвал нас закадычными друзьями, но, надеюсь, у нас взаимное уважение друг к другу. Как тренер к тренеру, как человек к человеку, – сказал Гусов.
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Экс-главный тренер «Шахтера» Андрей Гусов рассказал о темпераменте Михаила Захарова.
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