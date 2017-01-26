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Андрей Гусов: «Захаров мог спокойно полезть в драку во время игры и даже на тренировке»

27.01.2017 14:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-главный тренер «Шахтера» Андрей Гусов рассказал о темпераменте Михаила Захарова.

- Самыми эмоциональными в исполнении вашей команды получались встречи с «Юностью». Может, у вас была конфронтация с Захаровым?

– Любой команде всегда хочется победить сильного соперника. Таким в нашем чемпионате всегда была и остается «Юность». Но я не скажу, что кто-то специально подогревал интерес к нашим матчам. У нас с Михал Михалычем здоровая спортивная конкуренция. Нам всегда интересно играть друг против друга.

- Но год назад в матче Кубка Беларуси с «Шахтером» Захаров так разозлился, что показал неприличный жест.

– Это был финал, мы вели в серии… Жеста Захарова не видел, узнал об этом уже из прессы. Его потом дисквалифицировали. Захаров очень эмоциональный. Это такой тип человека, и с ним ничего не поделаешь.

- Хоккеистом был таким же?

– Он был еще более злым, настырным. Захаров мог спокойно полезть в драку во время игры и даже на тренировке. Но об этом вы лучше у него спросите. Михалыч может больше рассказать.

- Вы общаетесь с ним за рамками площадки?

– Периодически созваниваемся. Эти разговоры касаются каких-то спортивных вопросов. Я бы не назвал нас закадычными друзьями, но, надеюсь, у нас взаимное уважение друг к другу. Как тренер к тренеру, как человек к человеку, – сказал Гусов.

Андрей Гусов: «Знал, что интересы Цыплакова лоббируют, и знал кто. Но не понимаю, зачем Володе это было нужно»

 
 
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Экс-главный тренер «Шахтера» Андрей Гусов рассказал о темпераменте Михаила Захарова.

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