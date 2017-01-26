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Координационная комиссия Европейских игр — 2019 впервые посетит Минск весной текущего года
27.01.2017 14:33 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 27 января. Координационная комиссия Европейских игр 2019 года, которые пройдут в Минске, впервые посетит белорусскую столицу весной текущего года. Такое решение принято 26 января на первом в этом году заседании исполкома Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в Лозанне (Швейцария).
Как сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Беларуси, ключевым решением заседания исполкома стало назначение Спироса Капралоса председателем координационной комиссии ЕОК по Евроиграм 2019 года в Минске.
"Назначение Капралоса на должность председателя координационной комиссии II Европейских игр — 2019 в Минске встретило единогласное одобрение со стороны членов исполкома. Капралос, президент НОК Греции, уже занимал эту должность с 2013 по 2015 годы при подготовке I Европейских игр 2015 года в Баку", — отметила пресс-служба.
"Он очень эффективно поработал на должности председателя координационной комиссии в Баку, и мы рады, что он согласился снова руководить быстро набирающей обороты подготовкой к Евроиграм в Минске", — прокомментировал назначение исполняющий обязанности президента ЕОК Янез Кочианчич.
"Я рад снова взять на себя эту ответственность. Координационная комиссия играет важнейшую роль в организации Европейских игр при согласовании окончательного плана их проведения. Мы сделаем все возможное, чтобы Минск перенял положительный опыт организации игр в Баку", — сказал Капралос.
Решение о том, что Европейские игры в 2019 году примет столица Беларуси, было принято в октябре прошлого года на генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов большинством голосов.
Александр Лукашенко на встрече с Янезом Кочианчичем 21 октября в Минске заявил, что Беларусь готова принять Европейские игры. "Мы не супердержава, но спорту уделяем огромное внимание. Очень хочу, чтобы наша европейская организация ни в коем случае не уступала организациям других континентов, в том числе Международному олимпийскому комитету. Я в этом отношении националист и патриот. Поэтому вы можете рассчитывать на Беларусь", — заявил Лукашенко.
"Если у вас будет желание проводить у нас любые мероприятия в рамках этой организации, мы готовы в любой момент и поддержать нашу организацию, и организовать любые мероприятия. Мы с вами приняли историческое решение и в 2019 году соберем здесь европейских спортсменов на нашу олимпиаду", — сказал белорусский руководитель.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 27 января. Координационная комиссия Европейских игр 2019 года, которые пройдут в Минске, впервые посетит белорусскую столицу весной текущего года. Такое...
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