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Новик на просмотре в минском «Динамо»
27.01.2017 15:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник Александр Новик на просмотре в брестском «Динамо».
Напомним, предыдущий сезон 22-летний футболист провел в рядах «Динамо-Брест», сыграл в 13 матчах, забил 1 гол. Подробная статистика
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Белорусский защитник Александр Новик на просмотре в брестском «Динамо».
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