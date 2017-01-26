Полузащитник ПСВ Дэйви Проппер близок к переходу в «Зенит». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники в голландских СМИ.

Клубы уже провели переговоры по трансферу и согласовали сделку.

В текущем чемпионате Голландии Проппер провел 19 матчей и забил 4 гола.