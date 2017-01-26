|
«СЭ»: полузащитник ПСВ Проппер близок к переходу в «Зенит»
27.01.2017 16:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник ПСВ Дэйви Проппер близок к переходу в «Зенит». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники в голландских СМИ.
Клубы уже провели переговоры по трансферу и согласовали сделку.
В текущем чемпионате Голландии Проппер провел 19 матчей и забил 4 гола.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник ПСВ Дэйви Проппер близок к переходу в «Зенит».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии