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Решение по делу белорусских тяжелоатлетов будет принято до 3 марта

27.01.2017 16:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Решение по делу белорусских тяжелоатлетов будет принято до 3 марта. Об этом источнику сообщил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Анатолий Котов.

Сегодня в Международном спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне состоялись слушания по рассмотрению иска Белорусского тяжелоатлетического союза к Международной федерации тяжелой атлетики. В заседании приняли участие юристы НОК Беларуси и адвокатского бюро «Данилевич и Воложинец». Судом была рассмотрена апелляция белорусской стороны относительно годичного отстранения национальной команды от спортивной деятельности за допинговые нарушения, допущенные на Олимпиадах в Лондоне – 2012 и Пекине – 2008. Как сообщается, информация с решением будет направлена сторонам до 3 марта.

Международный олимпийский комитет (МОК) в мае 2016 года объявил, что повторная проверка допинг-проб А Олимпиады 2012 года уличила 23 спортсменов, в организме которых были обнаружены запрещенные препараты. В июне прошлого года стали известны имена белорусских тяжелоатлетов, уличенных в нарушении антидопинговых правил, – Марина Шкерманкова, Дина Сазановец и Евгений Жерносек. Позже Международная федерация тяжелой атлетики опубликовала очередной список положительных допинг-тестов, в котором значилась еще одна белоруска Ирина Кулеша, занявшая третье место на Играх-2012 в Лондоне. По результатам перепроверки допинг-проб летних Игр 2008 года в Пекине положительные результаты оказались также у Анастасии Новиковой и Андрея Рыбакова.

 
 
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Решение по делу белорусских тяжелоатлетов будет принято до 3 марта.

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