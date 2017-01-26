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Рафаэль Надаль: «На открытии моей академии мы с Роджером не смогли сыграть даже показательный матч»
27.01.2017 18:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от выхода в свой 21-й финал «Большого шлема» на Australian Open после победы над Григором Димитровым (6:3, 5:7, 7:6, 6:7, 6:4).
«Я никогда не думал, что окажусь в финале Australian Open, который будет лишь вторым моим турниром после длинного перерыва. Но вот я здесь, и я очень счастлив».
Также 30-летний Надаль поделился ожиданиями от финала против Роджера Федерера, у которого выиграл 6 из 14 своих победных финалов «Шлемов».
«Для меня это большая честь, и я думаю, что для нас обоих большое событие – снова оказаться в финале «Шлема» друг против друга после пары трудных лет.
Роджер осенью
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Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от выхода в свой 21-й финал «Большого шлема» на Australian Open после победы над Григором Димитровым (6:3, 5:7, 7:6, 6:7, 6:4).
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