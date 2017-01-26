﻿﻿ Рафаэль Надаль: «На открытии моей академии мы с Роджером не смогли сыграть даже показательный матч». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Рафаэль Надаль: «На открытии моей академии мы с Роджером не смогли сыграть даже показательный матч»

27.01.2017 18:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от выхода в свой 21-й финал «Большого шлема» на Australian Open после победы над Григором Димитровым (6:3, 5:7, 7:6, 6:7, 6:4).

«Я никогда не думал, что окажусь в финале Australian Open, который будет лишь вторым моим турниром после длинного перерыва. Но вот я здесь, и я очень счастлив».

Также 30-летний Надаль поделился ожиданиями от финала против Роджера Федерера, у которого выиграл 6 из 14 своих победных финалов «Шлемов».

«Для меня это большая честь, и я думаю, что для нас обоих большое событие – снова оказаться в финале «Шлема» друг против друга после пары трудных лет.

Роджер осенью приезжал на открытие моей академии на Мальорке, за что я очень ему благодарен. Мы должны были сыграть показательный матч, но у него тогда была травма колена, у меня – запястья, так что мы смогли только немного постучать с детьми. Думаю, ни один из нас тогда не мог предположить, что через три месяца мы встретимся в финале Australian Open. Так что мы очень рады, и надеюсь, вы тоже», – сказал Надаль в интервью на корте.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от выхода в свой 21-й финал «Большого шлема» на Australian Open после победы над Григором Димитровым (6:3, 5:7, 7:6, 6:7, 6:4).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Сафарьян: «Были люди, которые хотели реконструировать стадион «Торпедо», но «Минск» отказался передавать им его»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика