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Сергей Сафарьян: «Были люди, которые хотели реконструировать стадион «Торпедо», но «Минск» отказался передавать им его»
27.01.2017 18:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый зампред председателя АБФФ Сергей Сафарьян на очередном онлайн-брифинге затронул тему реконструкции стадионов.
– Были люди, которые хотели реконструировать стадион «Торпедо». Но они не нашли понимание у властей. «Минск», которому принадлежит арена, отказался передавать им данное спортсооружение, – сказал Сафарьян.
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Сергей Сафарьян: «Были люди, которые хотели реконструировать стадион «Торпедо», но «Минск» отказался передавать им его»
Первый зампред председателя АБФФ Сергей Сафарьян на очередном онлайн-брифинге затронул тему реконструкции стадионов.
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