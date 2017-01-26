﻿﻿ Сергей Сафарьян: «Были люди, которые хотели реконструировать стадион «Торпедо», но «Минск» отказался передавать им его». 21.by
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Сергей Сафарьян: «Были люди, которые хотели реконструировать стадион «Торпедо», но «Минск» отказался передавать им его»

27.01.2017 18:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый зампред председателя АБФФ Сергей Сафарьян на очередном онлайн-брифинге затронул тему реконструкции стадионов.

– Были люди, которые хотели реконструировать стадион «Торпедо». Но они не нашли понимание у властей. «Минск», которому принадлежит арена, отказался передавать им данное спортсооружение, – сказал Сафарьян.

 
Теги: Минск
 
 
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Первый зампред председателя АБФФ Сергей Сафарьян на очередном онлайн-брифинге затронул тему реконструкции стадионов.

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