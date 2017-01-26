Первый зампред председателя АБФФ Сергей Сафарьян на очередном онлайн-брифинге затронул тему реконструкции стадионов.

– Были люди, которые хотели реконструировать стадион «Торпедо». Но они не нашли понимание у властей. «Минск», которому принадлежит арена, отказался передавать им данное спортсооружение, – сказал Сафарьян.