Главный тренер сборной Беларуси Виктор Шершуков прокомментировал дисквалификацию серебряного призера чемпионата Европы 2014 года Станислава Чадовича.

- Его обвиняют в химической и физиологической манипуляции допинг-пробой. Что это означает?

– Грубо говоря, не сходится моча. Разбираемся, в чем дело.

- Но окончательно решение уже есть: дисквалификация на четыре года?

– Есть. Посмотрим, будем ли мы судиться. Мы не со всем согласны. Но надо еще подумать, проанализировать, как это получилось, досконально разобраться. Ведь запрещенных веществ не найдено. Идет расследование, для себя выясняем. Многие поправки уже сделаны. Человек уже год отбыл, а сейчас только объявляют дисквалификацию.

- Уже далеко не первую в нашей сборной…

– Жаль, что о нас вспоминают только при таких новостях. В Рио у нас были две чистейшие медали, которые выиграли Дарья Наумова и Вадим Стрельцов. Это 26% всех наград Олимпиады-2016. Что с ними только ни делали: каждый день кровь брали, пасли – и все нормально.

- Чадович продолжает карьеру, тренируется?

– Он не брошен, пока устраивается на работу в другой сфере, а дальше видно будет, – сказал Шершуков.