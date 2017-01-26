Первый зампред председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о месте проведения Суперкубка Беларуси.

– Дали возможность БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ» договориться на счет места проведения матча за Суперкубок, так как это команды из одного региона. Но жодинцы не хотят играть на «Борисов-Арене», а свой стадион к 11 марта они готовить не планируют. Поэтому велика вероятность, что матч состоится в Минске, – сказал Сафарьян во время онлайн-брифинга.