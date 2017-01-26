﻿﻿ Сергей Сафарьян: «Торпедо-БелАЗ» не хочет играть Суперкубок в Борисове, а свой стадион они готовить не планируют. Вероятно, матч будет в Минске». 21.by
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Сергей Сафарьян: «Торпедо-БелАЗ» не хочет играть Суперкубок в Борисове, а свой стадион они готовить не планируют. Вероятно, матч будет в Минске»

27.01.2017 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый зампред председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о месте проведения Суперкубка Беларуси.

– Дали возможность БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ» договориться на счет места проведения матча за Суперкубок, так как это команды из одного региона. Но жодинцы не хотят играть на «Борисов-Арене», а свой стадион к 11 марта они готовить не планируют. Поэтому велика вероятность, что матч состоится в Минске, – сказал Сафарьян во время онлайн-брифинга.

 
Теги: Минск
 
 
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Первый зампред председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о месте проведения Суперкубка Беларуси.

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