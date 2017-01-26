Руководство НХЛ может разрешить своим хоккеистам принять участие в Олимпиаде-2018 при переносе части матчей в Сеул, так как Пхенчхан не интересует лигу.

«Одна из причин, которая может склонить НХЛ к участию в Играх – это потенциальный перенос матчей в Сеул, так как Пхенчхан не представляет интереса для лиги», – сообщил «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

Ранее президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что окончательное решение по вопросу участия хоккеистов НХЛ в Олимпиаде, вероятно, будет в феврале.