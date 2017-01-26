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НХЛ хочет переноса части матчей в Сеул, потому что лигу не интересует Пхенчхан
27.01.2017 19:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководство НХЛ может разрешить своим хоккеистам принять участие в Олимпиаде-2018 при переносе части матчей в Сеул, так как Пхенчхан не интересует лигу.
«Одна из причин, которая может склонить НХЛ к участию в Играх – это потенциальный перенос матчей в Сеул, так как Пхенчхан не представляет интереса для лиги», – сообщил «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
Ранее президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что окончательное решение по вопросу участия хоккеистов НХЛ в Олимпиаде, вероятно, будет в феврале.
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Руководство НХЛ может разрешить своим хоккеистам принять участие в Олимпиаде-2018 при переносе части матчей в Сеул, так как Пхенчхан не интересует лигу.
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