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Чемпионат Европы. Фернандес лидирует после короткой программы, Ковтун – 2-й, белорус Карпук – 29-й и не прошел в произвольную программу

27.01.2017 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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27 января на чемпионате Европы в чешской Остраве мужчины показали короткие программы. Лидирует испанец Хавьер Фернандес, россиянин Максим Ковтун – 2-й, белорус Антон Карпук – 29-й.

Чемпионат Европы

Острава, Чехия

Мужчины

Короткая программа

1. Хавьер Фернандес (Испания) – 104,25 (личный рекорд)
2. Максим Ковтун (Россия) – 95,53 (личный рекорд)
3. Алексей Быченко (Израиль) – 86,68
4. Михаил Коляда (Россия) – 83,96
5. Йорик Хендрикс (Бельгия) – 82,50
6. Денис Васильев (Латвия) – 79,87
7. Александр Майоров (Швеция) – 78,87
8. Михал Бржезина (Чехия) – 78,61
9. Александр Самарин (Россия) – 77,26
10. Морис Квителашвили (Грузия) – 76,85
11. Шафик Бессеге (Франция) – 76,19...
14. Иван Ригини (Италия) – 69,96...
29. Антон Карпук (Беларусь) – 52,26...
33. Даниэль Самохин (Израиль) – 50,33

 

 

 
 
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