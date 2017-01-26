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Чемпионат Европы. Фернандес лидирует после короткой программы, Ковтун – 2-й, белорус Карпук – 29-й и не прошел в произвольную программу
27.01.2017 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
27 января на чемпионате Европы в чешской Остраве мужчины показали короткие программы. Лидирует испанец Хавьер Фернандес, россиянин Максим Ковтун – 2-й, белорус Антон Карпук – 29-й.
Чемпионат Европы
Острава, Чехия
Мужчины
Короткая программа
1. Хавьер Фернандес (Испания) – 104,25 (личный рекорд)
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Чемпионат Европы. Фернандес лидирует после короткой программы, Ковтун – 2-й, белорус Карпук – 29-й и не прошел в произвольную программу
27 января на чемпионате Европы в чешской Остраве мужчины показали короткие программы.
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