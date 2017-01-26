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Лучший бомбардир второго дивизиона чемпионата Молдовы находится на просмотре в «Крумкачах»
27.01.2017 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
На просмотре в «Крумкачах» находится 20-летний нападающий Артем Забун, выступающий за клуб второго дивизиона Молдовы «Виктория».
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В текущем сезоне второго дивизиона чемпионата Молдовы 20-летний форвард сумел забить 21 гол в 12 матчах, и сейчас безоговорочно занимает первое место в списке бомбардиров чемпионата.
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На просмотре в «Крумкачах» находится 20-летний нападающий Артем Забун, выступающий за клуб второго дивизиона Молдовы «Виктория».
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