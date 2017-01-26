На просмотре в «Крумкачах» находится 20-летний нападающий Артем Забун, выступающий за клуб второго дивизиона Молдовы «Виктория».

В товарищеском матче «воронов» с черниговской «Десной» (0:0) футболист провел на поле второй тайм.

В текущем сезоне второго дивизиона чемпионата Молдовы 20-летний форвард сумел забить 21 гол в 12 матчах, и сейчас безоговорочно занимает первое место в списке бомбардиров чемпионата.