Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян на брифинге с журналистами затронул тему ухода Александра Хацкевича с поста главного тренера сборной Беларуси.

– Если бы я являлся главным тренером сборной Беларуси, то ушел бы в отставку еще раньше, – сказал Сафарьян.

Напомним, Александр Хацкевич покинул пост главного тренера сборной Беларуси в декабре ушедшего года. В настоящее время тренер пытается добиться от Белорусской федерации футбола компенсации за расторжение соглашения.

«Мы пойдем до конца». Хацкевич хочет от АБФФ компенсации за досрочное расторжение контракта

Хацкевич – не первый тренер, который плохо разошелся с АБФФ при Румасе и Сафарьяне