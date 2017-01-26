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Сергей Сафарьян: «Если бы я являлся главным тренером сборной Беларуси, то ушел бы в отставку еще раньше»

27.01.2017 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян на брифинге с журналистами затронул тему ухода Александра Хацкевича с поста главного тренера сборной Беларуси.

– Если бы я являлся главным тренером сборной Беларуси, то ушел бы в отставку еще раньше, – сказал Сафарьян.

Напомним, Александр Хацкевич покинул пост главного тренера сборной Беларуси в декабре ушедшего года. В настоящее время тренер пытается добиться от Белорусской федерации футбола компенсации за расторжение соглашения.

«Мы пойдем до конца». Хацкевич хочет от АБФФ компенсации за досрочное расторжение контракта

Хацкевич – не первый тренер, который плохо разошелся с АБФФ при Румасе и Сафарьяне

 
 
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Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян на брифинге с журналистами затронул тему ухода Александра Хацкевича с поста главного тренера сборной Беларуси.

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