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Игорь Воронков перейдет в «Городею»
27.01.2017 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, полузащитник Игорь Воронков перейдет в «Городею».
В сезоне-2016 футболист выступал в «Слуцке» и «Крумкачах». Статистику игрока смотрите
Таким образом, «Городея» станет девятым клубов высшей лиги в карьере Воронкова.
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Как стало известно Tribuna.com, полузащитник Игорь Воронков перейдет в «Городею».
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