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Кунцевич может перейти в минское «Торпедо»
27.01.2017 21:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, защитник Евгений Кунцевич может перейти в «Торпедо-Минск».
Последним клубом футболиста была «Славия». Ранее
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Как стало известно Tribuna.com, защитник Евгений Кунцевич может перейти в «Торпедо-Минск».
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