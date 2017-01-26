Главный тренер Арсен Венгер дисквалифицирован на 4 матча за поведение в игре с «Бернли» (2:1).

Специалист оскорбил четвертого арбитра на 92-й минуте этой встречи, когда в ворота его команды был назначен пенальти, за что был удален на трибуну. Позже Венгер толкнул судью, который указывал ему на необходимость уйти из технической зоны.

Таким образом французский специалист пропустит матчи против «Саутгемптона» в Кубке Англии, а также «Уотфорда», «Челси» и «Халла» в АПЛ.

Кроме того, Венгер был оштрафован на 25 тысяч фунтов.