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Венгер дисквалифицирован на 4 матча
27.01.2017 21:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
Специалист оскорбил четвертого арбитра на 92-й минуте этой встречи, когда в ворота его команды был назначен пенальти, за что был удален на трибуну. Позже Венгер толкнул судью, который указывал ему на необходимость уйти из технической зоны.
Таким образом французский специалист пропустит матчи против «Саутгемптона» в Кубке Англии, а также «Уотфорда», «Челси» и «Халла» в АПЛ.
Кроме того, Венгер был оштрафован на 25 тысяч фунтов.
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер дисквалифицирован на 4 матча за поведение в игре с «Бернли» (2:1).
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