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Жорди Альба: «Реал» принижает значимость Кубка Испании, потому что вылетел»

27.01.2017 21:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал вылет «Реала» из Кубка Испании.

«Иногда, когда команда вылетает из Кубка, ее игроки начинают принижать значимость трофея. Это не самый хороший способ оправдать свой вылет из Кубка – говорить, что этот трофей не такой ценный.

Как куле (болельщик «Барселоны» – Tribuna.com) я всегда желаю вылета «Реалу», – заявил Альба.

 
 
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал вылет «Реала» из Кубка Испании.

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