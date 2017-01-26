Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал вылет «Реала» из Кубка Испании.

«Иногда, когда команда вылетает из Кубка, ее игроки начинают принижать значимость трофея. Это не самый хороший способ оправдать свой вылет из Кубка – говорить, что этот трофей не такой ценный.

Как куле (болельщик «Барселоны» – Tribuna.com) я всегда желаю вылета «Реалу», – заявил Альба.