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Экс-игрок минского «Динамо» Докшин перешел в «Шахтер»
27.01.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как и
В пятницу игрок прошел медицинское обследование и подписал контракт до конца сезона.
35-летний центрфорвард принял участие в предматчевой тренировке и готовится к дебюту в субботнем поединке против «Юности». Докшин включён в заявку под №81.
Россиянин в нынешнем сезоне выступал в Словакии за клуб «Мартин», где набрал в 14 играх 3 (1+2) очка.
Отметим, что в сезоне КХЛ 2008/2009 Докшин защищал цвета минского «Динамо» и набрал 10 (4+6) очков в 14 поединках КХЛ.
Фото: официальный сайт «Шахтера»
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Как и сообщалось ранее, центральный нападающий Илья Докшин перешел в солигорский «Шахтер».
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