Как и сообщалось ранее, центральный нападающий Илья Докшин перешел в солигорский «Шахтер».

В пятницу игрок прошел медицинское обследование и подписал контракт до конца сезона.

35-летний центрфорвард принял участие в предматчевой тренировке и готовится к дебюту в субботнем поединке против «Юности». Докшин включён в заявку под №81.

Россиянин в нынешнем сезоне выступал в Словакии за клуб «Мартин», где набрал в 14 играх 3 (1+2) очка.

Отметим, что в сезоне КХЛ 2008/2009 Докшин защищал цвета минского «Динамо» и набрал 10 (4+6) очков в 14 поединках КХЛ.





Фото: официальный сайт «Шахтера»