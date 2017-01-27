Минское «Динамо» стало победителем конкурса «Брэнд года» в номинации «Лучший спортивный клуб».

На торжественной церемонии вручения награды присутствовал генеральный директор «зубров» Анатолий Курилец.

– От имени хоккейного клуба «Динамо-Минск» и наших многочисленных болельщиков благодарю за эту награду. Полагаю, что именно болельщики позволили нашему клубу стать «Брэндом года» Республики Беларусь в области спорта. Ждем Вас на наших матчах! – сказал функционер.





Фото: официальный сайт минского «Динамо»