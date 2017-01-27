Бывший директор «Гомеля» Евгений Поболовец прокомментировал отмену права на налоговые льготы для спортивных клубов Минска.

– Теперь и по Минской области. В Гомеле и Гродно так уже несколько лет есть. Все должны работать в равных условиях, – написал Поболовец.

«Вы пока помогайте им морально». Как столичные клубы поставили на грань выживания