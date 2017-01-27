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Евгений Поболовец: «Отмена льгот для минских клубов? В Гомеле и Гродно так уже несколько лет. Все должны работать в равных условиях»
27.01.2017 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший директор «Гомеля» Евгений Поболовец прокомментировал
– Теперь и по Минской области. В Гомеле и Гродно так уже несколько лет есть. Все должны работать в равных условиях, – написал Поболовец.
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Евгений Поболовец: «Отмена льгот для минских клубов? В Гомеле и Гродно так уже несколько лет. Все должны работать в равных условиях»
Бывший директор «Гомеля» Евгений Поболовец прокомментировал отмену права на налоговые льготы для спортивных клубов Минска.
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