﻿ Евгений Поболовец: «Отмена льгот для минских клубов? В Гомеле и Гродно так уже несколько лет. Все должны работать в равных условиях». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Евгений Поболовец: «Отмена льгот для минских клубов? В Гомеле и Гродно так уже несколько лет. Все должны работать в равных условиях»

27.01.2017 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Бывший директор «Гомеля» Евгений Поболовец прокомментировал отмену права на налоговые льготы для спортивных клубов Минска.

– Теперь и по Минской области. В Гомеле и Гродно так уже несколько лет есть. Все должны работать в равных условиях, – написал Поболовец.

«Вы пока помогайте им морально». Как столичные клубы поставили на грань выживания

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший директор «Гомеля» Евгений Поболовец прокомментировал отмену права на налоговые льготы для спортивных клубов Минска.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Сочи» – ЦСКА. Две шайбы Плэтта стали единственными в матче
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика