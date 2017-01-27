МИНСК, 27 янв — Sputnik. Нападающий хоккейного клуба "Динамо-Минск" Мэтт Эллисон был назван игроком матча против ханты-мансийской "Югры" по итогам голосования болельщиков на сайте "зубров", сообщили Sputnik в пресс-службе "бело-синих".

Поединок "Динамо-Минск" — "Югра" состоялся накануне в белорусской столице. Хозяева одержали уверенную победу со счетом 4:1. Две шайбы в ворота гостей забил канадский нападающий Мэтт Эллисон.

"Автор голевого дубля был признан болельщиками лучшим игроком вчерашнего противостояния", — рассказали в "Динамо".

Собеседники агентства пояснили, что за форварда проголосовали 42% пользователей сайта. Второе место досталось Роману Гробаренко, который отметился одним точным броском в цель (24%). Третью строчку болельщики отдали голкиперу Кевину Лаланду, который отстоял всю игру (12%). Еще один вратарь "зубров" Бен Скривенс также получил голоса фанатов, несмотря на то, что на лед он не вышел (1%).

Следующий матч "бело-синие" проведут 28 января против астанинского "Барыса". Игра пройдет на "Минск-Арене".

В настоящее время подопечные Вудкрофта занимают шестую строчку на Западе — 87 баллов в 51 матче.