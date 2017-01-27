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Чемпионат мира 1/2 финала. Норвегия в овертайме переиграла Хорватию, Франция сильнее Словении

28.01.2017 00:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат мира

Франция

Мужчины

1/2 финала

26 января 

Франция – Словения – 31:25 (15:12)

27 января

Хорватия – Норвегия – 25:28 (10:12, 12:10)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Чемпионат мира Франция Мужчины 1/2 финала 26 января Франция – Словения – 31:25 (15:12) 27 января Хорватия – Норвегия – 25:28 (10:12, 12:10) ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей –...

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