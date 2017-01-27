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Чемпионат мира 1/2 финала. Норвегия в овертайме переиграла Хорватию, Франция сильнее Словении
28.01.2017 00:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат мира
Франция
Мужчины
1/2 финала
26 января
Франция – Словения – 31:25 (15:12)
27 января
Хорватия – Норвегия – 25:28 (10:12, 12:10)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Чемпионат мира Франция Мужчины 1/2 финала 26 января Франция – Словения – 31:25 (15:12) 27 января Хорватия – Норвегия – 25:28 (10:12, 12:10) ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей –...
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