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Полузащитник «Крумкачоў» Батищев продолжит карьеру в донецком «Олимпике»
28.01.2017 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщил источнику агент полузащитника Александра Батищева Андрей Иванов, игрок продолжит карьеру в донецком «Олимпике».
Утром 28 января футболист прибудет в расположение «Олимпика», где после установленных процедур подпишет контракт. Условия личного контракта с клубом согласованы игроком в результате переговоров и будут закреплены по прибытию Батищева в Киев.
В прошлом сезоне в рамках чемпионата Беларуси Александр Батищев провел в форме «воронов» 29 матчей, в которых отметился одним результативным ударом и одной голевой передачей. Подробную статистику игрока смотрите
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Как сообщил источнику агент полузащитника Александра Батищева Андрей Иванов, игрок продолжит карьеру в донецком «Олимпике».
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