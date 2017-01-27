Как сообщил источнику агент полузащитника Александра Батищева Андрей Иванов, игрок продолжит карьеру в донецком «Олимпике».

Утром 28 января футболист прибудет в расположение «Олимпика», где после установленных процедур подпишет контракт. Условия личного контракта с клубом согласованы игроком в результате переговоров и будут закреплены по прибытию Батищева в Киев.

В прошлом сезоне в рамках чемпионата Беларуси Александр Батищев провел в форме «воронов» 29 матчей, в которых отметился одним результативным ударом и одной голевой передачей. Подробную статистику игрока смотрите здесь .