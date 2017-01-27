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НБА. «Кливленд» победил «Бруклин», «Новый Орлеан» взял верх над «Сан-Антонио» и другие результаты
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В пятницу, 27 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» прервал неудачную серию, победив «Бруклин». «Новый Орлеан» взял верх над одним из лидеров Запада «Сан-Антонио».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
28 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
-
Джордж (33),
Майлз (18),
Тиг (17 + 8 подборов + 8 передач),
Тернер (14),
Янг (8) старт;
Джефферсон (9),
Эллис (8),
Робинсон (4),
Аллен (4),
Брукс (0).
- Сакраменто
-
Коллисон (26),
Казинс (26 + 16 подборов + 6 потерь),
Аффлало (15),
Куфос (9 + 12 подборов),
Темпл (2) старт;
Лоусон (16 + 6 передач),
Толливер (10),
Ричардсон (3),
Барнс (2),
Коули-Стайн (2).
- Дата проведения
-
28 января, 03.30, «Quicken Loans Arena»
- Кливленд
-
Джеймс (31 + 11 передач + 5 потерь),
Ирвинг (28 + 6 передач),
Лав (13 + 14 подборов),
Томпсон (10 + 10 подборов),
Шамперт (6) старт;
Корвер (14),
Фелдер (9),
Джефферсон (8),
Фрай (5 + 8 подборов),
Лиггинс (0),
Макрэй (0).
- Бруклин
-
Богданович (17),
Фой (16 + 8 подборов),
Хэмилтон (12),
Динуидди (10),
Холлис-Джефферсон (8) старт;
Килпатрик (18),
Уайтхэд (16),
Скола (8 + 7 подборов),
Эйси (7),
Маккаллоу (4).
- Дата проведения
-
28 января, 03.30, «TD Garden»
- Бостон
-
Томас (21 + 8 передач),
Браун (20 + 8 подборов),
Краудер (19),
Джонсон (10),
Жеребко (7 + 8 подборов) старт;
Олиник (16),
Зеллер (10),
Смарт (8 + 11 передач),
Розир (6),
Янг (5),
Мики (4),
Грин (2).
- Орландо
-
Вучевич (14 + 7 подборов),
Гордон (13),
Пэйтон (12 + 7 передач),
Уотсон (9),
Ибака (4) старт;
Рудеж (14),
Бийомбо (10 + 7 подборов),
Хезонья (7),
Э. Браун (7),
Огастин (6),
Грин (2).
- Дата проведения
-
28 января, 03.30, «Air Canada Centre»
- Торонто
-
Лаури (32 + 6 передач),
Пауэлл (19),
Паттерсон (10 + 7 подборов),
Валанчюнас (8 + 11 подборов),
Кэрролл (7) старт;
Ногейра (9 + 5 блок-шотов),
Джозеф (6),
Росс (4),
Сиакам (4),
ВанВлит (3).
- Милуоки
-
Паркер (21 + 13 подборов),
Адетокумбо (19 + 8 передач),
Деллаведова (11),
Снелл (6),
Пламли (2) старт;
Мэйкер (8),
Монро (6),
Терри (5),
Брогдон (4),
Вон (4),
Бизли (0),
Телетович (0).
- Дата проведения
-
28 января, 03.30, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
-
Энтони (18 + 11 подборов),
Порзингис (18),
Ли (16),
Роуз (13),
Ноа (0) старт;
Дженнингс (15),
О’Куинн (10 + 7 подборов),
Холидэй (9),
Кузминскас (7),
Эрнангомес (4 + 7 подборов).
- Шарлотт
-
Уокер (31 + 10 подборов),
Марв. Уильямс (17),
Батюм (15 + 11 подборов + 9 передач + 5 потерь),
Кидд-Гилкрист (12),
Хибберт (2) старт;
Белинелли (15),
Хоуз (6),
Камински (5),
Сешнс (4).
- Дата проведения
-
28 января, 04.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
-
Эмбиид (32 + 7 подборов + 5 потерь),
Макконнелл (13 + 8 передач),
Ковингтон (10),
Стаускас (9),
Ильясова (4) старт;
Хендерсон (13),
Луваву-Кабарро (12),
Шарич (12),
Родригес (8),
Ноэл (5).
- Хьюстон
-
Харден (51 + 13 подборов + 13 передач + 5 потерь),
Нене (21),
Андерсон (11),
Беверли (7 + 6 передач),
Ариза (7) старт;
Капела (17),
Деккер (9),
Брюэр (0).
- Дата проведения
-
28 января, 04.00, «United Center»
- Чикаго
-
Ципзер (14),
Гибсон (14 + 4 блок-шота),
Макдермотт (9),
Лопес (7),
Грант (6) старт;
Уэйд (15),
Рондо (13 + 7 подборов + 7 передач),
Фелисио (6),
Батлер (3),
Миротич (1).
- Майами
-
Драгич (26 + 11 передач + 5 потерь),
Рид (20),
Уэйтерс (19),
Макгрудер (9),
Бэббит (3) старт;
Эллингтон (14),
Дж. Джонсон (6 + 9 подборов + 9 передач),
Уайт (3),
Хаслем (0).
- Дата проведения
-
28 января, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
-
Холидэй (23 + 11 передач + 5 потерь),
Хилл (16),
Дэвис (16 + 22 подбора + 7 потерь),
Хилд (5),
Каннингем (4) старт;
Джонс (21 + 7 подборов),
Мур (13),
Эванс (11),
Мотеюнас (10 + 7 подборов),
Гэллоуэй (0).
- Сан-Антонио
-
Ленард (23 + 6 передач),
Олдридж (14 + 14 подборов),
Ли (13 + 10 подборов),
Грин (8),
Паркер (7) старт;
Бертанс (17),
Джинобили (7),
Андерсон (4),
Энтони (4),
Миллс (3),
Форбс (3),
Мюррей (0),
Дедмон (0).
- Дата проведения
-
28 января, 04.00, «Philips Arena»
- Атланта
-
Бэйзмор (15),
Ховард (12 + 13 подборов),
Шредер (9),
Миллсэп (4),
Сефолоша (2) старт;
Хардуэй (12),
Скотт (11),
Мускала (8),
Данливи (7),
Дилэйни (4),
Принс (2),
Бембри (0),
Хамфрис (0).
- Вашингтон
-
Портер (21 + 11 подборов),
Уолл (19 + 9 передач),
Бил (15),
М-ф Моррис (15 + 9 подборов + 5 потерь),
Гортат (15 + 12 подборов) старт;
Берк (9),
Саторански (9),
Убре (4),
Макклеллан (3),
Смит (2),
Очефу (0),
Николсон (0).
- Дата проведения
-
28 января, 06.00, «Moda Center»
- Портленд
-
Лиллард (33 + 6 передач),
Макколлум (18 + 5 потерь),
Пламли (13 + 10 подборов),
Тернер (8 + 8 передач),
Вонле (0) старт;
Крэбб (23),
Амину (12),
Ленард (3),
Коннотон (2).
- Мемфис
-
Марк Газоль (32 + 8 подборов + 4 блок-шота),
Конли (17 + 10 передач),
Грин (10),
Парсонс (8),
Аллен (2 + 7 подборов) старт;
Рэндолф (17 + 13 подборов),
Картер (13),
Харрисон (9),
Эннис (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица НБА
Статистика НБА
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В пятницу, 27 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» прервал неудачную серию, победив «Бруклин».
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