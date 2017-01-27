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НБА. «Кливленд» победил «Бруклин», «Новый Орлеан» взял верх над «Сан-Антонио» и другие результаты

28.01.2017 07:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В пятницу, 27 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» прервал неудачную серию, победив «Бруклин». «Новый Орлеан» взял верх над одним из лидеров Запада «Сан-Антонио».

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Сакраменто 115:111 OT (27:30, 28:34, 26:23, 23:17, 11:7)
Дата проведения
28 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика
Индиана
Джордж (33), Майлз (18), Тиг (17 + 8 подборов + 8 передач), Тернер (14), Янг (8)  старт; Джефферсон (9), Эллис (8), Робинсон (4), Аллен (4), Брукс (0).
Сакраменто
Коллисон (26), Казинс (26 + 16 подборов + 6 потерь), Аффлало (15), Куфос (9 + 12 подборов), Темпл (2)  старт; Лоусон (16 + 6 передач), Толливер (10), Ричардсон (3), Барнс (2), Коули-Стайн (2).

 

Кливленд – Бруклин 124:116 (27:25, 28:22, 39:26, 30:43)
Дата проведения
28 января, 03.30, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Статистика
Кливленд
Джеймс (31 + 11 передач + 5 потерь), Ирвинг (28 + 6 передач), Лав (13 + 14 подборов), Томпсон (10 + 10 подборов), Шамперт (6)  старт; Корвер (14), Фелдер (9), Джефферсон (8), Фрай (5 + 8 подборов), Лиггинс (0), Макрэй (0).
Бруклин
Богданович (17), Фой (16 + 8 подборов), Хэмилтон (12), Динуидди (10), Холлис-Джефферсон (8)  старт; Килпатрик (18), Уайтхэд (16), Скола (8 + 7 подборов), Эйси (7), Маккаллоу (4).

 

Бостон – Орландо 128:98 (39:24, 29:24, 36:17, 24:33)
Дата проведения
28 января, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика
Бостон
Томас (21 + 8 передач), Браун (20 + 8 подборов), Краудер (19), Джонсон (10), Жеребко (7 + 8 подборов)  старт; Олиник (16), Зеллер (10), Смарт (8 + 11 передач), Розир (6), Янг (5), Мики (4), Грин (2).
Орландо
Вучевич (14 + 7 подборов), Гордон (13), Пэйтон (12 + 7 передач), Уотсон (9), Ибака (4)  старт; Рудеж (14), Бийомбо (10 + 7 подборов), Хезонья (7), Э. Браун (7), Огастин (6), Грин (2).

 

Торонто – Милуоки 102:86 (36:19, 17:20, 24:31, 25:16)
Дата проведения
28 января, 03.30, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Статистика
Торонто
Лаури (32 + 6 передач), Пауэлл (19), Паттерсон (10 + 7 подборов), Валанчюнас (8 + 11 подборов), Кэрролл (7)  старт; Ногейра (9 + 5 блок-шотов), Джозеф (6), Росс (4), Сиакам (4), ВанВлит (3).
Милуоки
Паркер (21 + 13 подборов), Адетокумбо (19 + 8 передач), Деллаведова (11), Снелл (6), Пламли (2)  старт; Мэйкер (8), Монро (6), Терри (5), Брогдон (4), Вон (4), Бизли (0), Телетович (0).

 

Нью-Йорк – Шарлотт 110:107 (29:23, 25:28, 28:36, 28:20)
Дата проведения
28 января, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика
Нью-Йорк
Энтони (18 + 11 подборов), Порзингис (18), Ли (16), Роуз (13), Ноа (0)  старт; Дженнингс (15), О’Куинн (10 + 7 подборов), Холидэй (9), Кузминскас (7), Эрнангомес (4 + 7 подборов).
Шарлотт
Уокер (31 + 10 подборов), Марв. Уильямс (17), Батюм (15 + 11 подборов + 9 передач + 5 потерь), Кидд-Гилкрист (12), Хибберт (2)  старт; Белинелли (15), Хоуз (6), Камински (5), Сешнс (4).

 

Филадельфия – Хьюстон 118:123 (28:31, 33:30, 21:33, 36:29)
Дата проведения
28 января, 04.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика
Филадельфия
Эмбиид (32 + 7 подборов + 5 потерь), Макконнелл (13 + 8 передач), Ковингтон (10), Стаускас (9), Ильясова (4)  старт; Хендерсон (13), Луваву-Кабарро (12), Шарич (12), Родригес (8), Ноэл (5).
Хьюстон
Харден (51 + 13 подборов + 13 передач + 5 потерь), Нене (21), Андерсон (11), Беверли (7 + 6 передач), Ариза (7)  старт; Капела (17), Деккер (9), Брюэр (0).

 

Чикаго – Майами 88:100 (24:33, 29:20, 14:24, 21:23)
Дата проведения
28 января, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Статистика
Чикаго
Ципзер (14), Гибсон (14 + 4 блок-шота), Макдермотт (9), Лопес (7), Грант (6)  старт; Уэйд (15), Рондо (13 + 7 подборов + 7 передач), Фелисио (6), Батлер (3), Миротич (1).
Майами
Драгич (26 + 11 передач + 5 потерь), Рид (20), Уэйтерс (19), Макгрудер (9), Бэббит (3)  старт; Эллингтон (14), Дж. Джонсон (6 + 9 подборов + 9 передач), Уайт (3), Хаслем (0).

 

Новый Орлеан – Сан-Антонио 119:103 (23:20, 25:37, 37:27, 34:19)
Дата проведения
28 января, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика
Новый Орлеан
Холидэй (23 + 11 передач + 5 потерь), Хилл (16), Дэвис (16 + 22 подбора + 7 потерь), Хилд (5), Каннингем (4)  старт; Джонс (21 + 7 подборов), Мур (13), Эванс (11), Мотеюнас (10 + 7 подборов), Гэллоуэй (0).
Сан-Антонио
Ленард (23 + 6 передач), Олдридж (14 + 14 подборов), Ли (13 + 10 подборов), Грин (8), Паркер (7)  старт; Бертанс (17), Джинобили (7), Андерсон (4), Энтони (4), Миллс (3), Форбс (3), Мюррей (0), Дедмон (0).

 

Атланта – Вашингтон 86:112 (25:37, 20:30, 23:26, 18:19)
Дата проведения
28 января, 04.00, «Philips Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Бэйзмор (15), Ховард (12 + 13 подборов), Шредер (9), Миллсэп (4), Сефолоша (2)  старт; Хардуэй (12), Скотт (11), Мускала (8), Данливи (7), Дилэйни (4), Принс (2), Бембри (0), Хамфрис (0).
Вашингтон
Портер (21 + 11 подборов), Уолл (19 + 9 передач), Бил (15), М-ф Моррис (15 + 9 подборов + 5 потерь), Гортат (15 + 12 подборов)  старт; Берк (9), Саторански (9), Убре (4), Макклеллан (3), Смит (2), Очефу (0), Николсон (0).

 

Портленд – Мемфис 112:109 (28:24, 34:32, 23:28, 27:25)
Дата проведения
28 января, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча Статистика
Портленд
Лиллард (33 + 6 передач), Макколлум (18 + 5 потерь), Пламли (13 + 10 подборов), Тернер (8 + 8 передач), Вонле (0)  старт; Крэбб (23), Амину (12), Ленард (3), Коннотон (2).
Мемфис
Марк Газоль (32 + 8 подборов + 4 блок-шота), Конли (17 + 10 передач), Грин (10), Парсонс (8), Аллен (2 + 7 подборов)  старт; Рэндолф (17 + 13 подборов), Картер (13), Харрисон (9), Эннис (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
Ссылка на источник 38
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В пятницу, 27 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» прервал неудачную серию, победив «Бруклин».

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