﻿﻿ Евролига. Три очка Веремеенко не помогли «Бамбергу» обыграть «Олимпиакос», «Барселона» уступила «Басконии» и другие результаты. 21.by
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Евролига. Три очка Веремеенко не помогли «Бамбергу» обыграть «Олимпиакос», «Барселона» уступила «Басконии» и другие результаты

28.01.2017 03:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В пятницу, 27 января, в рамках 20-го раунда регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА одержал победу над турецким «Анадолу Эфесом» (80:77), в матче испанских команд «Барселона» уступила «Басконии» (79:93).

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА Москва Россия  –  Анадолу Эфес Турция 80:77 (25:24, 17:11, 23:17, 15:25)
Дата проведения
27 января, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча
ЦСКА Москва
Хайнс (13 + 10 подборов), Хиггинс (11), Джексон (10), Курбанов (10), Антонов (0)  старт; Де Коло (14), Д.Кулагин (9), Огастин (6), Фридзон (5), Воронцевич (2), Фрилэнд (0).
Анадолу Эфес
Эртель (24), Браун (11), Данстон (8), Пол (3), Осман (3)  старт; Хоникатт (16), Грэйнджер (8), Томас (2), Кирк (2), Балбай (0).

Дарушафака Турция  –  Жальгирис Литва 66:69 (14:16, 17:22, 18:17, 17:14)
Дата проведения
27 января, 20.45, «Фольксваген Арена»
Онлайн матча
Дарушафака
Уонамейкер (17 + 8 передач), Клайберн (9), Морман (7 + 9 подборов), Андерсон (4), Жижич (4)  старт; Бертанс (13), Алдемир (6), Батук (3), Хэрэнгоди (3), Ягмур (0).
Жальгирис
Пангос (14), Лима (11), Вестерманн (6), Улановас (6), Янкунас (6 + 8 подборов)  старт; Милакнис (8), Лекавичюс (6), Мотум (5), Каваляускас (5), Сейбутис (2).

Барселона Испания  –  Баскония Испания 79:93 (20:21, 23:32, 20:30, 16:10)
Дата проведения
27 января, 21.00, «Палау Блауграна»
Онлайн матча
Барселона
Райс (15), Доэллмэн (10), Томич (2 + 7 подборов), Клавер (1), Наварро (0)  старт; Везенков (14), Фаверани (11), Дианье (8), Копонен (6), Эрикссон (6), Перпероглу (6), Пено (0).
Баскония
Ларкин (18), Бадингер (15), Ханга (14 + 7 подборов), Тилли (13), Диоп (4)  старт; Фойгтманн (13), Барньяни (6), Лапровиттола (5), Бобуа (3), Седекерскис (2), Лус (0), Блажич (0).

Олимпиакос Греция  –  Бамберг Германия 83:77 (24:13, 17:19, 24:24, 18:21)
Дата проведения
27 января, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча
Олимпиакос
Спанулис (15 + 6 передач), Берч (15 + 14 подборов), Папаниколау (12), Манцарис (6), Папапетру (6)  старт; Лоджески (13), Уотерс (7), Грин (4), Аграванис (3), Милутинов (2), Янг (0).
Бамберг
Мелли (14), Никос Зисис (13), Козюр (12), Радошевич (6), Штайгер (0)  старт; Миллер (13), Стрелниекс (12), Веремеенко (3), Ло (2), Тайс (2), Макнил (0), Хекманн (0).

Реал Мадрид Испания  –  ЕА7 Милан Италия 94:89 (22:18, 24:31, 23:24, 25:16)
Дата проведения
27 января, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча
Реал Мадрид
Серхио Юль (20 + 9 передач), Айон (10 + 8 подборов), Тэйлор (5), Фелипе Рейес (4), Мачюлис (3)  старт; Дончич (17), Кэрролл (16), Хантер (12), Рэндолф (7 + 8 подборов), Дрейпер (0), Носьони (0), Томпкинс (0).
ЕА7 Милан
Хикман (9), Маклин (9), Сэндерс (8), Мачван (8 + 7 подборов), Калниетис (4)  старт; Симон (20), З. Драгич (13), Радулица (12), Чинчарини (4), Абасс (2), Пасколо (0).

Положение команд: Реал Испания – 15-5, ЦСКА Россия – 15-5, Олимпиакос Греция – 13-6, Фенербахче Турция – 13-7, Црвена Звезда Сербия – 12-8, Баскония Испания – 12-8, Панатинаикос Греция – 11-9, Дарушафака Турция – 10-10, Анадолу Эфес Турция – 9-11, Жальгирис Литва – 8-12, Барселона Испания – 8-12, Бамберг Германия – 7-12, УНИКС Россия – 7-13, Маккаби FOX Израиль – 7-13, ЕА7 Милан Италия – 6-14, Галатасарай Турция – 6-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусскоекое.

 
 
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В пятницу, 27 января, в рамках 20-го раунда регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА одержал победу над турецким «Анадолу Эфесом» (80:77), в матче испанских...

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