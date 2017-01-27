Евролига. Три очка Веремеенко не помогли «Бамбергу» обыграть «Олимпиакос», «Барселона» уступила «Басконии» и другие результаты
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В пятницу, 27 января, в рамках 20-го раунда регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА одержал победу над турецким «Анадолу Эфесом» (80:77), в матче испанских команд «Барселона» уступила «Басконии» (79:93).
Евролига
Регулярный чемпионат
Дата проведения
27 января, 20.00,
«Мегаспорт»
ЦСКА Москва
(13 + 10 подборов),
Хайнс (11),
Хиггинс (10),
Джексон (10),
Курбанов (0) Антонов старт;
(14),
Де Коло (9),
Д.Кулагин (6),
Огастин (5),
Фридзон (2),
Воронцевич (0). Фрилэнд
Анадолу Эфес
(24),
Эртель (11),
Браун (8),
Данстон (3),
Пол (3) Осман старт;
(16),
Хоникатт (8),
Грэйнджер (2),
Томас (2),
Кирк (0). Балбай
Дата проведения
27 января, 20.45,
«Фольксваген Арена»
Дарушафака
(17 + 8 передач),
Уонамейкер (9),
Клайберн (7 + 9 подборов),
Морман (4),
Андерсон (4) Жижич старт;
(13),
Бертанс (6),
Алдемир (3),
Батук (3),
Хэрэнгоди (0). Ягмур
Жальгирис
(14),
Пангос (11),
Лима (6),
Вестерманн (6),
Улановас (6 + 8 подборов) Янкунас старт;
(8),
Милакнис (6),
Лекавичюс (5),
Мотум (5),
Каваляускас (2). Сейбутис
Дата проведения
27 января, 21.00,
«Палау Блауграна»
Барселона
(15),
Райс (10),
Доэллмэн (2 + 7 подборов),
Томич (1),
Клавер (0) Наварро старт;
(14),
Везенков (11),
Фаверани (8),
Дианье (6),
Копонен (6),
Эрикссон (6),
Перпероглу (0). Пено
Баскония
(18),
Ларкин (15),
Бадингер (14 + 7 подборов),
Ханга (13),
Тилли (4) Диоп старт;
(13),
Фойгтманн (6),
Барньяни (5),
Лапровиттола (3),
Бобуа (2),
Седекерскис (0),
Лус (0). Блажич
Дата проведения
27 января, 22.00,
«Арена Мира и Дружбы»
Олимпиакос
(15 + 6 передач),
Спанулис (15 + 14 подборов),
Берч (12),
Папаниколау (6),
Манцарис (6) Папапетру старт;
(13),
Лоджески (7),
Уотерс (4),
Грин (3),
Аграванис (2),
Милутинов (0). Янг
Бамберг
(14),
Мелли (13),
Никос Зисис (12),
Козюр (6),
Радошевич (0) Штайгер старт;
(13),
Миллер (12),
Стрелниекс ,
(3) Веремеенко (2),
Ло (2),
Тайс (0),
Макнил (0). Хекманн
Дата проведения
27 января, 23.00,
«ВиЗинк Центр»
Реал Мадрид
(20 + 9 передач),
Серхио Юль (10 + 8 подборов),
Айон (5),
Тэйлор (4),
Фелипе Рейес (3) Мачюлис старт;
(17),
Дончич (16),
Кэрролл (12),
Хантер (7 + 8 подборов),
Рэндолф (0),
Дрейпер (0),
Носьони (0). Томпкинс
ЕА7 Милан
(9),
Хикман (9),
Маклин (8),
Сэндерс (8 + 7 подборов),
Мачван (4) Калниетис старт;
(20),
Симон (13),
З. Драгич (12),
Радулица (4),
Чинчарини (2),
Абасс (0). Пасколо
Положение команд: Реал Испания – 15-5, ЦСКА Россия – 15-5, Олимпиакос Греция – 13-6, Фенербахче Турция – 13-7, Црвена Звезда Сербия – 12-8, Баскония Испания – 12-8, Панатинаикос Греция – 11-9, Дарушафака Турция – 10-10, Анадолу Эфес Турция – 9-11, Жальгирис Литва – 8-12, Барселона Испания – 8-12, Бамберг Германия – 7-12, УНИКС Россия – 7-13, Маккаби FOX Израиль – 7-13, ЕА7 Милан Италия – 6-14, Галатасарай Турция – 6-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусскоекое.
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В пятницу, 27 января, в рамках 20-го раунда регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА одержал победу над турецким «Анадолу Эфесом» (80:77), в матче испанских...
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