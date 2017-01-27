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Кубок Англии. «Лестер» сыграл вничью с «Дерби Каунти» и другие матчи

28.01.2017 02:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В стартовом матче 4-го раунда Кубка Англии «Лестер» сыграл вничью с «Дерби Каунти». В субботу «Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон», «Манчестер Сити» отправится в гости к «Кристал Пэлас», «Челси» встретится с «Брентфордом», а «Арсенал» – с «Саутгемптоном». «Манчестер Юнайтед» в воскресенье сыграет с «Уиганом».

Кубок Англии

4-й раунд

Дерби Каунти – Лестер 2:2 (2:1, 0:1)
Дата проведения
27 января, 22.55, «Прайд Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 8, автогол Бент, 1:1 – 21 Бент, 2:1 – 40 Брайсон, 2:2 – 86 Морган.
Дерби КаунтиКарсон, Пирс, Кио, Ольссон, Бэйрд, Брайсон (Камара, 89), Джонсон, Инс, Хьюз (Баттерфилд, 63), Расселл (Выдра, 84), Бент.
ЛестерШмейхель, Хут, Морган, Фукс (Грэй, 46), Чилуэлл, Олбрайтон (Муса, 74), Дринкуотер, Кинг, Симпсон, Варди, Окадзаки (Марез, 64).
Предупреждение:
Пирс (55).
Ливерпуль – Вулверхэмптон
Дата проведения
28 января, 15.30, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика
Оксфорд – Ньюкасл
Дата проведения
28 января, 18.00, «Кассам Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Кристал Пэлас – Манчестер Сити
Дата проведения
28 января, 18.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика
Блэкберн – Блэкпул
Дата проведения
28 января, 18.00, «Ивуд Парк»
превью матча онлайн статистика
Бернли – Бристоль Сити
Дата проведения
28 января, 18.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика
Линкольн Сити – Брайтон
Дата проведения
28 января, 18.00, «Синсил Бэнк»
превью матча онлайн статистика
Рочдейл – Хаддерсфилд
Дата проведения
28 января, 18.00, «Спотлэнд»
превью матча онлайн статистика
Мидлсбро – Аккрингтон
Дата проведения
28 января, 18.00, «Риверсайд»
превью матча онлайн статистика
Челси – Брентфорд
Дата проведения
28 января, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика
Тоттенхэм – Уиком
Дата проведения
28 января, 18.00, «Уайт Харт Лейн»
превью матча онлайн статистика
Саутгемптон – Арсенал
Дата проведения
28 января, 20.30, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика
Миллуолл – Уотфорд
Дата проведения
29 января, 15.00, «Нью Ден»
превью матча онлайн статистика
Фулхэм – Халл
Дата проведения
29 января, 15.30, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика
Саттон Юнайтед – Лидс
Дата проведения
29 января, 17.00, «The Borough Sports Ground»
превью матча онлайн статистика
Манчестер Юнайтед – Уиган
Дата проведения
29 января, 19.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В стартовом матче 4-го раунда Кубка Англии «Лестер» сыграл вничью с «Дерби Каунти».

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