В стартовом матче 4-го раунда Кубка Англии «Лестер» сыграл вничью с «Дерби Каунти». В субботу «Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон», «Манчестер Сити» отправится в гости к «Кристал Пэлас», «Челси» встретится с «Брентфордом», а «Арсенал» – с «Саутгемптоном». «Манчестер Юнайтед» в воскресенье сыграет с «Уиганом».

Кубок Англии

4-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.