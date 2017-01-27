Кубок Англии. «Лестер» сыграл вничью с «Дерби Каунти» и другие матчи
Размер текста:
A
A
A
В стартовом матче 4-го раунда Кубка Англии «Лестер» сыграл вничью с «Дерби Каунти». В субботу «Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон», «Манчестер Сити» отправится в гости к «Кристал Пэлас», «Челси» встретится с «Брентфордом», а «Арсенал» – с «Саутгемптоном». «Манчестер Юнайтед» в воскресенье сыграет с «Уиганом».
Кубок Англии
4-й раунд
Дата проведения
27 января, 22.55,
«Прайд Парк»
Голы:
0:1 –
8, автогол
,
Бент
1:1 –
21 ,
Бент
2:1 –
40 ,
Брайсон
2:2 –
86 .
Морган
Дерби Каунти –
, Карсон , Пирс , Кио , Ольссон , Бэйрд ( Брайсон , 89), Камара , Джонсон , Инс ( Хьюз , 63), Баттерфилд ( Расселл , 84), Выдра .
Бент
Лестер –
, Шмейхель , Хут , Морган ( Фукс , 46), Грэй , Чилуэлл ( Олбрайтон , 74), Муса , Дринкуотер , Кинг , Симпсон , Варди ( Окадзаки , 64).
Марез
Предупреждение:
(55). Пирс
Дата проведения
28 января, 15.30,
«Энфилд»
Дата проведения
29 января, 17.00, «The Borough Sports Ground»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В стартовом матче 4-го раунда Кубка Англии «Лестер» сыграл вничью с «Дерби Каунти».
Сенатор Гайдукевич предлагает Лукашенко исключить матерей из декрета по тунеядству
12:00,
Tut.by
"На нем клейма ставить негде". Лукашенко подтвердил задержание бизнесмена Кныровича
15:59,
Tut.by
Эксперт о последних перестановках в правительстве: Трагедия переходит в комедию
15:28,
БелаПАН
В США невеста пришла на свадьбу в костюме тираннозавра
11:46,
Tut.by
Минэкономики лишилось главного либерала
15:11,
Tut.by
В Бресте отловили филина, который съел кота
13:36,
Tut.by
Лукашенко объяснил назначение министра здравоохранения
13:27,
Sputnik Беларусь
Под Слуцком после лобового ДТП бетонные плиты из прицепа МАЗа раздавили кабину. Водитель погиб
11:36,
Tut.by
ДТП под Слуцком: водителя МАЗа задавило бетонными плитами
14:54,
Sputnik Беларусь
Белинвестбанк доверили бывшему подопечному Ермаковой
15:18,
Tut.by
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Координационная комиссия Европейских игр — 2019 впервые посетит Минск весной текущего года
14:33,
БелаПАН
НХЛ. У «Каролины» худшая средняя посещаемость домашних матчей в сезоне с показателем 11 736 зрителей
16:00,
Tribuna.com
КХЛ. «Адмирал» примет «Слован», «Куньлунь» против «Медвешчака» и другие матчи
09:59,
Tribuna.com
Артуро Видаль, которого хочет купить «Челси», начал учить английский язык
09:59,
Tribuna.com
Решение по делу белорусских тяжелоатлетов будет принято до 3 марта
16:05,
Tribuna.com
«Ювентус» согласовал с «Лионом» трансфер Толиссо за 40 млн евро
09:37,
Tribuna.com
Australian Open. Финал. Серена Уильямс сыграет с Винус Уильямс
09:40,
Tribuna.com
Все новости
Белорус нашел способ заработать на декрете о тунеядцах
24.01.2017,
Sputnik Беларусь
Экономист о том, как заработать на квартиру: «За границей молодые вкалывают до 40, а в Беларуси на работе у большинства курорт»
23.01.2017,
realt.by
Дом в деревне для минчанина - 4. Зачем вообще нужен архитектор
22.01.2017,
Tut.by
Обезглавленное тело школьника найдено на путях в Бобруйске
26.01.2017,
Sputnik Беларусь
Что делать, если пришло "письмо счастья" из налоговой. Объясняем на гифках
22.01.2017,
Tut.by
Одежда для пышных красавиц*
23.01.2017,
21.by
Основные модные тенденции блузок в 2017 году*
24.01.2017,
21.by
Комментарии