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Чемпионат Европы. Медведева одержала победу, Погорилая – 2-я, Костнер – 3-я

28.01.2017 09:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве женщины выступили с произвольными программами. Победу одержала россиянка Евгения Медведева.

Чемпионат Европы

Острава, Чехия

Женщины

Итоговое положение

1. Евгения Медведева (Россия) – 229,71 (мировой рекорд)
2. Анна Погорилая (Россия) – 211,39
3. Каролина Костнер (Италия) – 210,52
4. Мария Сотскова (Россия) – 192,52
5. Лорин Лекавалье (Франция) – 188,10
6. Николь Райичова (Словакия) – 179,70
7. Лоена Хендрикс (Бельгия) – 172,71
8. Иветт Тот (Венгрия) – 172,65
9. Роберта Родегейро (Италия) – 161,00
10. Николь Шотт (Германия) – 160,63
11. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 160,57
12. Анастасия Галустян (Армения) – 155,14

Произвольная программа

1. Евгения Медведева (Россия) – 150,79 (мировой рекорд)
2. Каролина Костнер (Италия) – 138,12
3. Анна Погорилая (Россия) – 137,00
4. Лорин Лекавалье (Франция) – 124,29
5. Мария Сотскова (Россия) – 120,35
6. Николь Райичова (Словакия) – 118,72
7. Лоена Хендрикс (Бельгия) – 117,30
8. Иветт Тот (Венгрия) – 111,16
9. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 107,05
10. Николь Шотт (Германия) – 103,75...
12. Роберта Родегейро (Италия) – 103,23...
14. Анастасия Галустян (Армения) – 98,74

 
 
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Сегодня на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве женщины выступили с произвольными программами.

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