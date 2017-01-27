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Чемпионат Европы. Медведева одержала победу, Погорилая – 2-я, Костнер – 3-я
28.01.2017 09:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве женщины выступили с произвольными программами. Победу одержала россиянка Евгения Медведева.
Чемпионат Европы
Острава, Чехия
Женщины
Итоговое положение
1. Евгения Медведева (Россия) – 229,71 (мировой рекорд)
Произвольная программа
1. Евгения Медведева (Россия) – 150,79 (мировой рекорд)
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Сегодня на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве женщины выступили с произвольными программами.
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