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«Ювентус» согласовал с «Лионом» трансфер Толиссо за 40 млн евро

28.01.2017 09:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо по окончании сезона, скорее всего, продолжит карьеру в «Ювентусе».

Сообщается, что туринцы уже согласовали трансфер 22-летнего француза за 40 миллионов евро.

Прошлым летом Толиссо был близок к переходу в «Наполи».

В 19 матчах текущего чемпионата Франции хавбек забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

 
 
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Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо по окончании сезона, скорее всего, продолжит карьеру в «Ювентусе».

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