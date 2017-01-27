|
«Ювентус» согласовал с «Лионом» трансфер Толиссо за 40 млн евро
28.01.2017 09:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо по окончании сезона, скорее всего, продолжит карьеру в «Ювентусе».
Сообщается, что туринцы уже согласовали трансфер 22-летнего француза за 40 миллионов евро.
Прошлым летом Толиссо был близок к переходу в «Наполи».
В 19 матчах текущего чемпионата Франции хавбек забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо по окончании сезона, скорее всего, продолжит карьеру в «Ювентусе».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии