Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо по окончании сезона, скорее всего, продолжит карьеру в «Ювентусе».

Сообщается, что туринцы уже согласовали трансфер 22-летнего француза за 40 миллионов евро.

Прошлым летом Толиссо был близок к переходу в «Наполи».

В 19 матчах текущего чемпионата Франции хавбек забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.