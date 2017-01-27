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КХЛ. Гол Андрея Костицына попал в топ-5 лучших на 21-й неделе

28.01.2017 07:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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КХЛ выбрала десятку лучших голов 21-й недели.

Лучшей признана шайба форварда «Амура» Теему Рамстедта в ворота «Йокерита».

1. Теему Рамстедт («Амур»)

2. Андрей Алтыбармакян (дивизион Чернышева)

3. Александр Кадейкин («Локомотив»)

4. Найджел Доус («Барыс»)

5. Андрей Костицын («Сочи»)

6. Пекка Йормакка («Йокерит»)

7. Станислав Чистов («Автомобилист»)

8. Артем Лукоянов («Ак Барс»)

9. Алексей Терещенко («Динамо»)

10. Максим Пестушко («Авангард»)

 
 
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КХЛ выбрала десятку лучших голов 21-й недели.

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