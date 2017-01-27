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Sky Sports: Моуринью недоволен Марсьялем, его будущее в «МЮ» под вопросом
28.01.2017 09:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
В текущем чемпионате Англии 21-летний француз забил лишь 2 гола. Но сам Марсьяль всем доволен в «МЮ» и не собирается менять клуб.
Ранее сообщалось, что взять в аренду форварда зимой хотела «Севилья», но «МЮ» отказался расставаться с Марсьялем. Не исключено, что по окончании сезона ситуация изменится и футболист покинет «Олд Траффорд».
В 2015 году Марсьяль перешел из «Монако» в «МЮ» за 60 миллионов евро.
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью недоволен нападающим Антони Марсьялем, его будущее в клубе находится под вопросом.
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