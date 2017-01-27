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WhoScored: «Арсенал» готов предложить за Ройса 60 млн евро в случае ухода Санчеса
28.01.2017 09:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс попал в сферу интересов
Лондонцы рассматривают 27-летнего игрока сборной Германии в качестве потенциальной замены
Сообщается, что «Арсенал» уже вступил в переговоры с «Боруссией» и выразил готовность заплатить за Ройса 60 миллионов евро.
Контракт хавбека с «Боруссией» рассчитан до лета 2019 года.
Из-за травм Ройс в текущем чемпионате Германии провел лишь 5 матчей, в которых забил один гол и сделал 3 результативные передачи.
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс попал в сферу интересов «Арсенала».
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