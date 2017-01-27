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Артуро Видаль, которого хочет купить «Челси», начал учить английский язык

28.01.2017 09:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль, на которого претендует «Челси», приступил к интенсивному изучению английского языка.

Сообщается, что в последнее время также усилились контакты между 29-летним чилийцем и главным тренером лондонского клуба Антонио Конте, которые отлично знакомы по совместной работе в «Ювентусе».

Ранее стало известно, что трансфер Видаля в «Челси» оценивается в 66 миллионов евро.

 
 
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Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль, на которого претендует «Челси», приступил к интенсивному изучению английского языка.

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