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Артуро Видаль, которого хочет купить «Челси», начал учить английский язык
28.01.2017 09:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль, на которого претендует
Сообщается, что в последнее время также усилились контакты между 29-летним чилийцем и главным тренером лондонского клуба
Ранее стало известно, что трансфер Видаля в «Челси» оценивается в 66 миллионов евро.
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Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль, на которого претендует «Челси», приступил к интенсивному изучению английского языка.
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