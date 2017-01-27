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Australian Open. Финал. Серена Уильямс сыграет с Винус Уильямс
28.01.2017 09:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Серена и Винус Уильямс сыграют в финале Открытого чемпионата Австралии.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
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Серена и Винус Уильямс сыграют в финале Открытого чемпионата Австралии.
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