﻿ Мирослав Хлебосолов: «Ребята просматривали комментарии в интернете о нашем выступлении на «Мемориале Гранаткина». У нас такой менталитет…». 21.by
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Мирослав Хлебосолов: «Ребята просматривали комментарии в интернете о нашем выступлении на «Мемориале Гранаткина». У нас такой менталитет…»

28.01.2017 10:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Леванте» и юниорской сборной Беларуси Мирослав Хлебосолов оценил завершившийся в Санкт-Петербурге «Мемориал Гранаткина», где команда Беларуси заняла 10-е место.

– В первый день после заселения в отель у нас в планах сразу же значилась тренировка, но что-то пошло не так. Собрались всей командой, сели в автобус и поехали на тренировочное поле. Правда, путь был недолгий. Метров через 50 автобус наехал на глыбу льда и застрял. Пробовали различные варианты. Сперва перешли всей командой в переднюю часть салона автобуса, чтобы наклонить его. К сожалению, не помогло. Потом попытались подтолкнуть автобус, но он не двигался. Принялись ожидать новый транспорт. Однако нам сказали, что следующий автобус будет не скоро, и если мы поедем на нем, то после тренировки вернемся в отель только к 23 часам. Так что тренировку пришлось отменить. Вот так сразу у нас все не задалось.

На следующий день, 8-го января, мы провели первый матч против команды Латвии. Сыграли вничью — 2:2. Через день минимально уступили индийцам. Это поражение сильно ударило по команде. Мы не знали, о чем говорить после матча и что делать. Некоторые ребята даже не смогли прийти на ужин, потому что сильно переживали поражение. Было очень тяжело.

Расписание было такое: игра, потом выходной, потом снова игра и так далее. На следующее утро после матча проводили тренировку, а вечером отдыхали. В свободное время следили за тем, что писали про нас в интернете. И если я читал только новости, то некоторые ребята просматривали и комментарии к этим заметкам. За обеденным столом потом рассказывали, как нас поддерживали в Беларуси :)

У нас такой менталитет… Когда команда сыграла хорошо, болельщики на форумах пишут, что мы молодцы. Когда результат отрицательный — сплошной негатив в комментариях. «Кого набрали?», «Что это за сборная?» — так всегда писали и будут писать.

Главный тренер сказал, что после поражений падает самооценка. Я с ним полностью согласен. А после того, как разгромили молдован 4:0, у ребят наконец-то появилось настроение. В том матче мы сыграли так, как умеем. В свой футбол.

В матче за 9-е место уступили команде Азербайджана в серии пенальти. К сожалению, не могу занести этот турнир себе в актив. Во-первых, для нашей команды мемориал Гранаткина сложился не лучшим образом. Поражение от индийцев — это вообще жесть. Во-вторых, после того фиаско потерял место в основном составе и три матча подряд начинал со скамейки запасных. Конечно, переживал по этому поводу. Но в тоже время понимал, что состав определяют тренеры.

На обратном пути из Санкт-Петербурга думал о том, что на турнире не сумел показать себя так, как хотел. Копался в себе, искал причины неудачного выступления команды. 25-го января вернусь в Испанию и возобновлю тренировки в своем клубе. В ближайших играх за «Леванте» постараюсь показать тот уровень футбола, на который способен, – сказал Хлебосолов.

Напомним, на турнире памяти Гранаткина сборная Беларуси U-18 заняла итоговое 10-е место из 16.

На групповом этапе белорусы сыграли вничью с Латвией (2:2), а также уступили Индии (0:1) и России (0:3). Последующие победы над Таджикистаном (0:0, по пенальти — 7:6) и Молдовой (4:0) позволили белорусской команде побороться за 9-е место.

Однако, в серии пенальти белорусы уступили Азербайджану (1:1, по пенальти — 4:5).

Отметим, в 2016-м году белорусы заняли на турнире памяти Гранаткина 7-е место, а в 2015-м — 6-е.

 
 
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Форвард «Леванте» и юниорской сборной Беларуси Мирослав Хлебосолов оценил завершившийся в Санкт-Петербурге «Мемориал Гранаткина», где команда Беларуси заняла...

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