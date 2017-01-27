Как стало известно Tribuna.com, за счет возможности финансирования через льготу по налогу на недвижимость и земельному налогу, минское «Динамо» получило около 7 млн долларов в 2015 году и около 6 млн долларов в 2016.

Таким образом, за два года столичный клуб получил около 13 млн долларов.

Это позволило снизить финансирование команды основным владельцем в лице Юрия Чижа и его «Трайпла».

Напомним, возможность финансирования через льготу по налогу на недвижимость и земельному налогу в декабре 2016 года была отменена Минским городским советом депутатов.

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