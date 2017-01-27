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Луцевич не подошел «Александрии»
28.01.2017 12:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник камерунского происхождения Терентий Луцевич, не подошел «Александрии».
Луцевич две недели пробыл с командой на сборе Турции.
Предыдущим клубом игрока был «Торпедо-БелАЗ».
В прошлом сезоне чемпионата Беларуси 25-летний футболист провел 29 матчей и забил 8 голов.
Сербский форвард Боян Дубаич отправится с командой на второй сбор в Турцию.
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Белорусский защитник камерунского происхождения Терентий Луцевич, не подошел «Александрии».
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