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Луцевич не подошел «Александрии»

28.01.2017 12:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский защитник камерунского происхождения Терентий Луцевич, не подошел «Александрии».

Луцевич две недели пробыл с командой на сборе Турции.

Предыдущим клубом игрока был «Торпедо-БелАЗ».

В прошлом сезоне чемпионата Беларуси 25-летний футболист провел 29 матчей и забил 8 голов.

Сербский форвард Боян Дубаич отправится с командой на второй сбор в Турцию.

 
 
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Белорусский защитник камерунского происхождения Терентий Луцевич, не подошел «Александрии».

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