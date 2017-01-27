Возглавлявший в 1977-1978 гг. минское «Динамо» Олег Базилевич борется с одним из самых сложных недугов современности – болезнью Паркинсона.

Он нуждается в постоянном присутствии медперсонала и приеме специальных дорогостоящих медикаментов. Близкие призывают небезразличных людей помочь им в борьбе за легенду украинского футбола.

Болезнь Паркинсона – это тяжелое заболевание, в процессе которого происходит гибель клеток мозга, обеспечивающих плавность и точность движений. Человек постепенно теряет способность передвигаться и в полной мере взаимодействовать с социумом. Специальные дорогостоящие медикаменты (часть из них можно приобрести только за рубежом), особый уход, врачи и реабилитологи помогают поддерживать жизнь спортсмена.

Как рассказал лечащий врач Базилевича, главный врач клиники неврологи и нейроортопедии, невролог Алексей Пелепейченко, если прием лекарств прекратится, его состояние резко ухудшится и спасти его будет практически невозможно..

– Заболевание начало прогрессировать после ухода Олега Петровича из «Динамо», что было для него серьезным стрессом. Болезнь Паркинсона очень коварна. Остановить ее развитие нельзя. Можно только замедлить процесс. Для этого используются специальные препараты, далеко не все из которых возможно приобрести в Украине. Их приходится заказывать в России или Израиле, что уже само по себе непросто. Кроме того, прием лекарств дает ряд побочных эффектов. В нашем случае необходим более чем десятикратный прием препаратов в сутки.

Последние два года ситуация ухудшается. Уход требует значительных усилий, и в том числе колоссальных финансовых расходов. Ему необходим регулярный врачебный мониторинг со стороны кардиологов, терапевтов и неврологов, при нем круглосуточно находятся два помощника и повар.

Олег Базилевич – интеллигентный, талантливый, благородный, исключительно светлый и очень скромный человек. В свое время меня поразил масштаб личности этого человека. Он мужественно сражается с болезнью и никогда не жалуется. Ту боль, с которой он живет, можно прочитать только в его глазах. Именно из-за своей скромности он не просит о помощи. Но я знаю, что она очень нужна, и призываю всех небезразличных людей оказать легенде украинского футбола посильную финансовую помощь», – сообщил врач.

Поддержать 78-летнего Олега Базилевича можно перечислив деньги на его счета:

Для перечислений в гривне: Банк получателя: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО: 300335, Пполучатель: Базилевич Олег Петрович, ЕГРПОУ: 1406612031, Расчетный счет: 26252101. Назначение платежа: Пополнение карточного счета. Номер карточного счета: 0533121100. ФИО: Базилевич Олег Петрович.

Для перечислений в валюте: SWIFT в долларах США (USD) – Beneficiary: Bazilevich Oleg, Ukraine, Kyiv, st. Lesi Ukrainky, build.39, h.B, apt. 59. IBAN: UA863052990000026203610533228. Account: 26203610533228. Bank Of Beneficiary - PRIVATBANK, 50 Naberezhnaya Pobedy St., Dnipro, 49094. SWIFT Code: PBANUA2X.