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Чемпионат Европы. Гонка преследования. Логинов победил, Чепелин стал 13-м, стартовав в середине четвертого десятка

28.01.2017 12:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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28 января на чемпионате Европы в польских Душниках-Здруй пройдет мужская гонка преследования.

Чемпионат Европы

Душники-Здруй, Польша

Мужчины

Гонка преследования

1. Александр Логинов (Россия) – 31.46,2 (0+0+0+1)
2. Евгений Гараничев (Россия) – 27,8 (0+0+1+0)
3. Андрей Расторгуев (Латвия) – 59,5 (0+1+1+2)
4. Алексей Волков (Россия) – 1.01,6 (0+0+0+1)
5. Красимир Анев (Болгария) – 1.28,6 (0+1+1+0)
6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.31,4 (0+0+0+2)
7. Фредрик Гьесбакк (Норвегия) – 1.31,7 (1+0+0+1)
8. Томаш Крупчик (Чехия) – 1.34,0 (1+1+1+0)...
11. Владимир Илиев (Болгария) – 1.41,7 (2+2+0+2)...
13. Владимир Чепелин (Беларусь) – 1.52,9 (1+0+0+0)
55. Дмитрий Абашев (Беларусь) – 7.40,9 (3+3+2+1)
Сергей Бочарников (Беларусь) – DNS
Максим Воробей (Беларусь) – DNS

 
 
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28 января на чемпионате Европы в польских Душниках-Здруй пройдет мужская гонка преследования.

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