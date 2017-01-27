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Чемпионат Европы. Гонка преследования. Логинов победил, Чепелин стал 13-м, стартовав в середине четвертого десятка
28.01.2017 12:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
28 января на чемпионате Европы в польских Душниках-Здруй пройдет мужская гонка преследования.
Чемпионат Европы
Душники-Здруй, Польша
Мужчины
Гонка преследования
1. Александр Логинов (Россия) – 31.46,2 (0+0+0+1)
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Чемпионат Европы. Гонка преследования. Логинов победил, Чепелин стал 13-м, стартовав в середине четвертого десятка
28 января на чемпионате Европы в польских Душниках-Здруй пройдет мужская гонка преследования.
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