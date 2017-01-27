Американка Серена Уильямс, в финале Australian Open обыгравшая свою сестру Винус со счетом 6:4, 6:4, выиграла седьмой титул в Мельбурне и 23-й турнир «Большого шлема». Таким образом, 35-летняя американка обошла немку Штеффи Граф по количеству «Шлемов», выигранных в Открытой эре (после 1968 года).

Всего в истории тенниса только одна теннисистка выиграла больше «Шлемов» в одиночном разряде, чем Серена – Маргарет Корт, на счету которой 24 победы.