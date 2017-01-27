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Ракетка, которой Максим Мирный играл на Кубке Дэвиса, выставлена на благотворительный аукцион

28.01.2017 13:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Портал TUT.BY совместно с футбольным клубом «Динамо-Минск» выставляет на благотворительный аукцион ракетку белорусского теннисиста Максима Мирного с его автографом, которой он играл за Беларусь в Кубке Дэвиса.

Вырученные от продажи деньги пойдут на лечение 5-летней Владиславы Малашко, которой поставили сложный диагноз — остеосаркома IV степени — агрессивная злокачественная опухоль, клетки которой происходят из костной ткани. Девочку готовы принять в ведущей клинике Германии — «Universitätsklinikum Ulm. Стоимость лечения 207 000 евро – это химиотерапия и операция на метастазах.

Вы можете помочь и без участия в аукционе.

Благотворительные счета открыты в ОАО «АСБ Беларусбанк», филиал № 527 «Белжелдор» (г. Минск, ул. Воронянского, 7а), код филиала 254, УНП 100 783 330:

— белорусские рубли: транзитный счет # 3 819 382 100 923, назначение платежа — благотворительная помощь для зачисления на счет # 000052 на имя Малашко Сергея Валентиновича на лечение дочери;

— доллары США: транзитный счет # 3 819 382 100 936, назначение платежа — благотворительная помощь для зачисления на счет # 000288 на имя Малашко Сергея Валентиновича на лечение дочери;

— российские рубли: транзитный счет # 3 819 382 100 936, назначение платежа — благотворительная помощь для зачисления на счет # 000045 на имя Малашко Сергея Валентиновича на лечение дочери;

— евро: транзитный счет # 3 819 382 100 936, назначение платежа — благотворительная помощь для зачисления на счет # 000031 на имя Малашко Сергея Валентиновича на лечение дочери.

Также можно пополнить баланс МТС — (8029) 748−08−09. Все деньги затем будут переведены на благотворительный счет.

Ракетка, которой Максим Мирный играл на Кубке Дэвиса, выставлена на благотворительный аукцион

 
Теги: Минск
 
 
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Портал TUT.BY совместно с футбольным клубом «Динамо-Минск» выставляет на благотворительный аукцион ракетку белорусского теннисиста Максима Мирного с его...

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