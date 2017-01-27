﻿ Товарищеские матчи. Минское «Динамо» обыграло «Городею», «Витебск» – «Днепр» и другие встречи. 21.by
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Товарищеские матчи. Минское «Динамо» обыграло «Городею», «Витебск» – «Днепр» и другие встречи

28.01.2017 13:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В субботу 28 января состоится семь матчей с участием клубов высшей лиги.

Товарищеские матчи

Динамо Минск – Городея – 1:0 (1:0)

28 января, 12:00

Шахтер Солигорск – Десна (Украина, Д2)

28 января, 12:30

Белшина – Слуцк

28 января, 13:00

Витебск – Днепр Могилев

28 января, 13:30

Минск – Луч Минск (Д2)

28 января, 14:00

Гомель – Локомотив Гомель (Д2)

28 января, 16:00

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В субботу 28 января состоится семь матчей с участием клубов высшей лиги.

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