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Товарищеские матчи. Минское «Динамо» обыграло «Городею», «Витебск» – «Днепр» и другие встречи
28.01.2017 13:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
В субботу 28 января состоится семь матчей с участием клубов высшей лиги.
Товарищеские матчи
Динамо Минск – Городея – 1:0 (1:0)
28 января, 12:00
Шахтер Солигорск – Десна (Украина, Д2)
28 января, 12:30
Белшина – Слуцк
28 января, 13:00
Витебск – Днепр Могилев
28 января, 13:30
Минск – Луч Минск (Д2)
28 января, 14:00
Гомель – Локомотив Гомель (Д2)
28 января, 16:00
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В субботу 28 января состоится семь матчей с участием клубов высшей лиги.
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