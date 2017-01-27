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Серена Уильямс в седьмой раз выиграла Australian Open

28.01.2017 14:06 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 янв — Sputnik. Американка Серена Уильямс в седьмой раз в карьере стала победительницей Отрытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне, сообщает Р-Спорт.

Серена Уильямс в седьмой раз выиграла Australian Open
© REUTERS Thomas Peter
В финале Australian Open сыграют сестры Уильямс

Американская теннисистка, посеянная под вторым номером, в финале турнира переиграла свою старшую сестру Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:4. Поединок продолжался 1 час 21 минуту. Серена сделала 10 эйсов против 7 у соперницы и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. Счет личных встреч сестер стал 17-11 в пользу Уильямс-младшей.

Серена Уильямс ранее становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии в 2003, 2005, 2007, 2009-2010 и 2015 годах. Всего для 35-летней теннисистки этот титул стал 72-м в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде, включая 23 победы на турнирах Большого шлема.

Одержав победу в Мельбурне, Уильямс завоевала 23-й титул на турнирах Большого шлема, что позволило ей обойти по этому показателю немку Штеффи Граф (22 победы). Больше побед только у австралийки Маргарет Корт (24).

 
Теги: Минск
 
 
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Решающий поединок у знаменитой теннисистки в турнире Australian Open состоялся со старшей сестрой Винус Уильямс.

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