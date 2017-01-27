﻿ Сергей Сафарьян: «За время работы в АБФФ никогда не получал денег и подарков за решение каких-либо вопросов, готов в любое время пройти тест на детекторе лжи». 21.by
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Сергей Сафарьян: «За время работы в АБФФ никогда не получал денег и подарков за решение каких-либо вопросов, готов в любое время пройти тест на детекторе лжи»

28.01.2017 14:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян ответил на вопрос, касающийся коррупции в Доме футбола.

– За время работы в федерации я никогда не получал денег и подарков за решение каких-либо вопросов, готов в любое время пройти тест на детекторе лжи. По поводу судейских скандалов и дела Жукова уже отмечал следующее. Был бы хоть в какой-то степени причастен, следствие предъявило бы мне претензии. Уследить же за человеком, когда он встречается с кем-то возле своего дома, тяжело и это вряд ли входит в мои обязанности

Наказание причастных к этим делам со стороны АБФФ? Это прерогатива дисциплинарного комитета. Надо исходить из того, что Жукова пожизненно отлучили от футбола. Те, кто фигурировал в его деле (давал деньги), думаю, тоже будут дисквалифицированы. Такая же ситуация с людьми, участвовавшими в организации договорных матчей. Кто-то наверняка будет дисквалифицирован пожизненно. У разных людей разная степень участия и ответственности, поэтому все предстоит детально оценить. Действительно, слышал, что Следственный комитет передал дело в суд и оправдал пять человек. Кто они? Я не знаю фамилий. У меня есть список из четырех десятков человек, которые так или иначе участвовали в организации договорных матчей. Судьбу каждого из них будут рассматривать в дисциплинарном комитете, – сказал Сафарьян.

«Хотите что-то изменить? Я приглашаю вас на работу в федерацию». Десять тезисов из очередного брифинга Сафарьяна

 
 
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