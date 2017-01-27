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Суммарные призовые сестер Уильямс превысили 120 млн долларов

28.01.2017 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Американки Серена и Винус Уильямс, разыгравшие финал Australian Open, по итогам турнира на двоих заработали 4.25 миллиона долларов (2.8 получит Серена за победу, а Винус за финал выиграла 1.45). Таким образом, суммарные призовые, выигранные сестрами за их карьеру, теперь составляют 120 миллионов 412 тысяч долларов.

 
 
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Американки Серена и Винус Уильямс, разыгравшие финал Australian Open, по итогам турнира на двоих заработали 4.25 миллиона долларов (2.8 получит Серена за победу, а Винус за...

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