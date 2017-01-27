Американки Серена и Винус Уильямс, разыгравшие финал Australian Open, по итогам турнира на двоих заработали 4.25 миллиона долларов (2.8 получит Серена за победу, а Винус за финал выиграла 1.45). Таким образом, суммарные призовые, выигранные сестрами за их карьеру, теперь составляют 120 миллионов 412 тысяч долларов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Суммарные призовые сестер Уильямс превысили 120 млн долларов Американки Серена и Винус Уильямс, разыгравшие финал Australian Open, по итогам турнира на двоих заработали 4.25 миллиона долларов (2.8 получит Серена за победу, а Винус за...