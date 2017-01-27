|
Суммарные призовые сестер Уильямс превысили 120 млн долларов
28.01.2017 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Американки Серена и Винус Уильямс, разыгравшие финал Australian Open, по итогам турнира на двоих заработали 4.25 миллиона долларов (2.8 получит Серена за победу, а Винус за финал выиграла 1.45). Таким образом, суммарные призовые, выигранные сестрами за их карьеру, теперь составляют 120 миллионов 412 тысяч долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американки Серена и Винус Уильямс, разыгравшие финал Australian Open, по итогам турнира на двоих заработали 4.25 миллиона долларов (2.8 получит Серена за победу, а Винус за...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии